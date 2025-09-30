- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OFSSO: OFS Capital Corp
Il tasso di cambio OFSSO ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.3001 e ad un massimo di 25.5200.
Segui le dinamiche di OFS Capital Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OFSSO oggi?
Oggi le azioni OFS Capital Corp sono prezzate a 25.5200. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 25.4000 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OFSSO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni OFS Capital Corp pagano dividendi?
OFS Capital Corp è attualmente valutato a 25.5200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OFSSO.
Come acquistare azioni OFSSO?
Puoi acquistare azioni OFS Capital Corp al prezzo attuale di 25.5200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.5200 o 25.5230, mentre 11 e 0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OFSSO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OFSSO?
Investire in OFS Capital Corp implica considerare l'intervallo annuale 23.5000 - 25.5200 e il prezzo attuale 25.5200. Molti confrontano 1.20% e 2.08% prima di effettuare ordini su 25.5200 o 25.5230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OFSSO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni OFS Capital Corp?
Il prezzo massimo di OFS Capital Corp nell'ultimo anno è stato 25.5200. All'interno di 23.5000 - 25.5200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.4000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OFS Capital Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OFS Capital Corp?
Il prezzo più basso di OFS Capital Corp (OFSSO) nel corso dell'anno è stato 23.5000. Confrontandolo con gli attuali 25.5200 e 23.5000 - 25.5200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OFSSO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OFSSO?
OFS Capital Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.4000 e 2.08%.
- Chiusura Precedente
- 25.4000
- Apertura
- 25.4064
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Minimo
- 25.3001
- Massimo
- 25.5200
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 1.20%
- Variazione Semestrale
- 2.08%
- Variazione Annuale
- 2.08%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4