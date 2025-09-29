- Обзор рынка
OFSSO: OFS Capital Corp
Курс OFSSO за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3001, а максимальная — 25.5200.
Следите за динамикой OFS Capital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OFSSO сегодня?
OFS Capital Corp (OFSSO) сегодня оценивается на уровне 25.5200. Инструмент торгуется в пределах 0.47%, вчерашнее закрытие составило 25.4000, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OFSSO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OFS Capital Corp?
OFS Capital Corp в настоящее время оценивается в 25.5200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.08% и USD. Отслеживайте движения OFSSO на графике в реальном времени.
Как купить акции OFSSO?
Вы можете купить акции OFS Capital Corp (OFSSO) по текущей цене 25.5200. Ордера обычно размещаются около 25.5200 или 25.5230, тогда как 11 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OFSSO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OFSSO?
Инвестирование в OFS Capital Corp предполагает учет годового диапазона 23.5000 - 25.5200 и текущей цены 25.5200. Многие сравнивают 1.20% и 2.08% перед размещением ордеров на 25.5200 или 25.5230. Изучайте ежедневные изменения цены OFSSO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OFS Capital Corp?
Самая высокая цена OFS Capital Corp (OFSSO) за последний год составила 25.5200. Акции заметно колебались в пределах 23.5000 - 25.5200, сравнение с 25.4000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OFS Capital Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OFS Capital Corp?
Самая низкая цена OFS Capital Corp (OFSSO) за год составила 23.5000. Сравнение с текущими 25.5200 и 23.5000 - 25.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OFSSO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OFSSO?
В прошлом OFS Capital Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.4000 и 2.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.4000
- Open
- 25.4064
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Low
- 25.3001
- High
- 25.5200
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 2.08%
- Годовое изменение
- 2.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%