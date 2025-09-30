- Übersicht
OFSSO: OFS Capital Corp
Der Wechselkurs von OFSSO hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3001 bis zu einem Hoch von 25.5200 gehandelt.
Verfolgen Sie die OFS Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OFSSO heute?
Die Aktie von OFS Capital Corp (OFSSO) notiert heute bei 25.5200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.4000 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von OFSSO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OFSSO Dividenden?
OFS Capital Corp wird derzeit mit 25.5200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OFSSO zu verfolgen.
Wie kaufe ich OFSSO-Aktien?
Sie können Aktien von OFS Capital Corp (OFSSO) zum aktuellen Kurs von 25.5200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.5200 oder 25.5230 platziert, während 11 und 0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OFSSO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OFSSO-Aktien?
Bei einer Investition in OFS Capital Corp müssen die jährliche Spanne 23.5000 - 25.5200 und der aktuelle Kurs 25.5200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und 2.08%, bevor sie Orders zu 25.5200 oder 25.5230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OFSSO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von OFS Capital Corp?
Der höchste Kurs von OFS Capital Corp (OFSSO) im vergangenen Jahr lag bei 25.5200. Innerhalb von 23.5000 - 25.5200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.4000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von OFS Capital Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von OFS Capital Corp?
Der niedrigste Kurs von OFS Capital Corp (OFSSO) im Laufe des Jahres betrug 23.5000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.5200 und der Spanne 23.5000 - 25.5200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OFSSO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OFSSO statt?
OFS Capital Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.4000 und 2.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.4000
- Eröffnung
- 25.4064
- Bid
- 25.5200
- Ask
- 25.5230
- Tief
- 25.3001
- Hoch
- 25.5200
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 2.08%
- Jahresänderung
- 2.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4