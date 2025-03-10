Moedas / OCC
OCC: Optical Cable Corporation
8.95 USD 0.54 (6.42%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OCC para hoje mudou para 6.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.17 e o mais alto foi 9.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Optical Cable Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.17 9.20
Faixa anual
2.02 10.07
- Fechamento anterior
- 8.41
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.95
- Ask
- 9.25
- Low
- 8.17
- High
- 9.20
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 6.42%
- Mudança mensal
- 42.29%
- Mudança de 6 meses
- 220.79%
- Mudança anual
- 246.90%
