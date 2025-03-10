КотировкиРазделы
OCC: Optical Cable Corporation

8.39 USD 0.94 (10.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OCC за сегодня изменился на -10.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.71, а максимальная — 9.33.

Следите за динамикой Optical Cable Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.71 9.33
Годовой диапазон
2.02 10.07
Предыдущее закрытие
9.33
Open
9.33
Bid
8.39
Ask
8.69
Low
7.71
High
9.33
Объем
219
Дневное изменение
-10.08%
Месячное изменение
33.39%
6-месячное изменение
200.72%
Годовое изменение
225.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.