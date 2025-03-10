Валюты / OCC
OCC: Optical Cable Corporation
8.39 USD 0.94 (10.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCC за сегодня изменился на -10.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.71, а максимальная — 9.33.
Следите за динамикой Optical Cable Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.71 9.33
Годовой диапазон
2.02 10.07
- Предыдущее закрытие
- 9.33
- Open
- 9.33
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 7.71
- High
- 9.33
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- -10.08%
- Месячное изменение
- 33.39%
- 6-месячное изменение
- 200.72%
- Годовое изменение
- 225.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.