OCC: Optical Cable Corporation
9.00 USD 0.05 (0.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCC hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.81 bis zu einem Hoch von 9.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Optical Cable Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OCC News
- Earnings Call Transkript: Umsatzsprung im dritten Quartal 2025 bei Optical Cable lässt Aktie steigen
- Earnings call transcript: Optical Cable’s Q3 2025 revenue jumps, stock soars
- Exclusive-US banks lobby regulators for national standards to curb state influence, sources say
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- Optical Cable stock soars after strategic partnership with Lightera
- Optical Cable Corporation (OCC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Optical Cable OCC Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OPTICAL CABLE CORPORATION REPORTS SECOND QUARTER OF FISCAL YEAR 2025 FINANCIAL RESULTS
- OPTICAL CABLE CORPORATION SCHEDULES CONFERENCE CALL TO DISCUSS SECOND QUARTER OF FISCAL YEAR 2025 RESULTS
- Optical Cable Corporation (OCC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.81 9.15
Jahresspanne
2.02 10.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.95
- Eröffnung
- 8.98
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Tief
- 8.81
- Hoch
- 9.15
- Volumen
- 129
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 43.08%
- 6-Monatsänderung
- 222.58%
- Jahresänderung
- 248.84%
