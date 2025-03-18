Moedas / OABI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OABI: OmniAb Inc
1.68 USD 0.06 (3.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OABI para hoje mudou para 3.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.62 e o mais alto foi 1.69.
Veja a dinâmica do par de moedas OmniAb Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OABI Notícias
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- OmniAb stock falls after announcing $30 million private placement
- OmniAb to raise $30 million in private stock placement
- OmniAb, Inc. (OABI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. (OABI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- OmniAb shareholders elect two directors at annual meeting
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- OABI stock touches 52-week low at $1.25 amid market challenges
- Analysts Maintain Strong Buy Rating for OmniAb Stock (OABI) Despite Price Decline - TipRanks.com
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- OmniAb, Inc. (OABI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OABI)
- OmniAb shares surge as Q4 revenue more than doubles
Faixa diária
1.62 1.69
Faixa anual
1.22 4.85
- Fechamento anterior
- 1.62
- Open
- 1.62
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.62
- High
- 1.69
- Volume
- 566
- Mudança diária
- 3.70%
- Mudança mensal
- 5.00%
- Mudança de 6 meses
- -29.41%
- Mudança anual
- -60.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh