OABI: OmniAb Inc
1.61 USD 0.05 (3.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OABI hat sich für heute um -3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.60 bis zu einem Hoch von 1.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die OmniAb Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.60 1.66
Jahresspanne
1.22 4.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.66
- Eröffnung
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Tief
- 1.60
- Hoch
- 1.66
- Volumen
- 271
- Tagesänderung
- -3.01%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- -32.35%
- Jahresänderung
- -61.76%
