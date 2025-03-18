QuotazioniSezioni
OABI
OABI: OmniAb Inc

1.61 USD 0.05 (3.01%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OABI ha avuto una variazione del -3.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.66.

Segui le dinamiche di OmniAb Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.58 1.66
Intervallo Annuale
1.22 4.85
Chiusura Precedente
1.66
Apertura
1.66
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.58
Massimo
1.66
Volume
1.250 K
Variazione giornaliera
-3.01%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
-32.35%
Variazione Annuale
-61.76%
