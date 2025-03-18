通貨 / OABI
OABI: OmniAb Inc
1.66 USD 0.04 (2.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OABIの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり1.62の安値と1.69の高値で取引されました。
OmniAb Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OABI News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- OmniAb stock falls after announcing $30 million private placement
- OmniAb to raise $30 million in private stock placement
- OmniAb, Inc. (OABI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. (OABI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- OmniAb shareholders elect two directors at annual meeting
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- OABI stock touches 52-week low at $1.25 amid market challenges
- Analysts Maintain Strong Buy Rating for OmniAb Stock (OABI) Despite Price Decline - TipRanks.com
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- OmniAb, Inc. (OABI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OABI)
- OmniAb shares surge as Q4 revenue more than doubles
1日のレンジ
1.62 1.69
1年のレンジ
1.22 4.85
- 以前の終値
- 1.62
- 始値
- 1.62
- 買値
- 1.66
- 買値
- 1.96
- 安値
- 1.62
- 高値
- 1.69
- 出来高
- 892
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- 3.75%
- 6ヶ月の変化
- -30.25%
- 1年の変化
- -60.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K