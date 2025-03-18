Валюты / OABI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OABI: OmniAb Inc
1.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OABI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой OmniAb Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OABI
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- OmniAb stock falls after announcing $30 million private placement
- OmniAb to raise $30 million in private stock placement
- OmniAb, Inc. (OABI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. (OABI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- OmniAb shareholders elect two directors at annual meeting
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- OABI stock touches 52-week low at $1.25 amid market challenges
- Analysts Maintain Strong Buy Rating for OmniAb Stock (OABI) Despite Price Decline - TipRanks.com
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- OmniAb, Inc. (OABI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OABI)
- OmniAb shares surge as Q4 revenue more than doubles
Дневной диапазон
1.60 1.66
Годовой диапазон
1.22 4.85
- Предыдущее закрытие
- 1.61
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.60
- High
- 1.66
- Объем
- 443
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- -32.35%
- Годовое изменение
- -61.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.