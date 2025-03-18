Currencies / OABI
OABI: OmniAb Inc
1.61 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OABI exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.60 and at a high of 1.66.
Follow OmniAb Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
OABI News
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- OmniAb stock falls after announcing $30 million private placement
- OmniAb to raise $30 million in private stock placement
- OmniAb, Inc. (OABI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. (OABI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- OmniAb Q2 2025 slides: Partner growth accelerates despite revenue decline
- OmniAb shareholders elect two directors at annual meeting
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- OABI stock touches 52-week low at $1.25 amid market challenges
- Analysts Maintain Strong Buy Rating for OmniAb Stock (OABI) Despite Price Decline - TipRanks.com
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- OmniAb, Inc. (OABI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- OmniAb, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OABI)
- OmniAb shares surge as Q4 revenue more than doubles
Daily Range
1.60 1.66
Year Range
1.22 4.85
- Previous Close
- 1.61
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.60
- High
- 1.66
- Volume
- 443
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 0.62%
- 6 Months Change
- -32.35%
- Year Change
- -61.76%
