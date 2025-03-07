Moedas / NYMTM
NYMTM: New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating
24.95 USD 0.17 (0.69%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NYMTM para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.77 e o mais alto foi 25.00.
Veja a dinâmica do par de moedas New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NYMTM Notícias
Faixa diária
24.77 25.00
Faixa anual
22.50 25.39
- Fechamento anterior
- 24.78
- Open
- 24.77
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.77
- High
- 25.00
- Volume
- 109
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 0.73%
- Mudança de 6 meses
- 3.61%
- Mudança anual
- 4.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh