Valute / NYMTM
NYMTM: New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating
24.95 USD 0.17 (0.69%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NYMTM ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.77 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTM News
Intervallo Giornaliero
24.77 25.00
Intervallo Annuale
22.50 25.39
- Chiusura Precedente
- 24.78
- Apertura
- 24.77
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Minimo
- 24.77
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 109
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 3.61%
- Variazione Annuale
- 4.09%
20 settembre, sabato