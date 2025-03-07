통화 / NYMTM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NYMTM: New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating
24.95 USD 0.17 (0.69%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYMTM 환율이 오늘 0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.77이고 고가는 25.00이었습니다.
New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMTM News
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- New York Mortgage Trust Stock: Bull Case For Common And Series D Preferred (NASDAQ:NYMT)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- New York Mortgage Trust: Q4 Update And Evaluating Its 9-11% Yielding Senior-Securities
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
일일 변동 비율
24.77 25.00
년간 변동
22.50 25.39
- 이전 종가
- 24.78
- 시가
- 24.77
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- 저가
- 24.77
- 고가
- 25.00
- 볼륨
- 109
- 일일 변동
- 0.69%
- 월 변동
- 0.73%
- 6개월 변동
- 3.61%
- 년간 변동율
- 4.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K