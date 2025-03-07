通貨 / NYMTM
NYMTM: New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating
24.95 USD 0.17 (0.69%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYMTMの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり24.77の安値と25.00の高値で取引されました。
New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.77 25.00
1年のレンジ
22.50 25.39
- 以前の終値
- 24.78
- 始値
- 24.77
- 買値
- 24.95
- 買値
- 25.25
- 安値
- 24.77
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 109
- 1日の変化
- 0.69%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- 3.61%
- 1年の変化
- 4.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K