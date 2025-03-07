Währungen / NYMTM
NYMTM: New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating
24.95 USD 0.17 (0.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NYMTM hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die New York Mortgage Trust Inc - 7.875% Series E Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NYMTM News
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- New York Mortgage Trust Stock: Bull Case For Common And Series D Preferred (NASDAQ:NYMT)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- New York Mortgage Trust: Q4 Update And Evaluating Its 9-11% Yielding Senior-Securities
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
Tagesspanne
24.77 25.00
Jahresspanne
22.50 25.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.78
- Eröffnung
- 24.77
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Tief
- 24.77
- Hoch
- 25.00
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- 3.61%
- Jahresänderung
- 4.09%
