NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re

22.14 USD 0.07 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NSA-PB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.14 e o mais alto foi 22.14.

Veja a dinâmica do par de moedas National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
22.14 22.14
Faixa anual
21.12 22.30
Fechamento anterior
22.21
Open
22.14
Bid
22.14
Ask
22.44
Low
22.14
High
22.14
Volume
1
Mudança diária
-0.32%
Mudança mensal
0.23%
Mudança de 6 meses
2.17%
Mudança anual
2.17%
