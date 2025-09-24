Moedas / NSA-PB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re
22.14 USD 0.07 (0.32%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NSA-PB para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.14 e o mais alto foi 22.14.
Veja a dinâmica do par de moedas National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
22.14 22.14
Faixa anual
21.12 22.30
- Fechamento anterior
- 22.21
- Open
- 22.14
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Low
- 22.14
- High
- 22.14
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- 0.23%
- Mudança de 6 meses
- 2.17%
- Mudança anual
- 2.17%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%