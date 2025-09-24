报价部分
货币 / NSA-PB
回到股票

NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re

22.14 USD 0.07 (0.32%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NSA-PB汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点22.14和高点22.14进行交易。

关注National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
日范围
22.14 22.14
年范围
21.12 22.30
前一天收盘价
22.21
开盘价
22.14
卖价
22.14
买价
22.44
最低价
22.14
最高价
22.14
交易量
1
日变化
-0.32%
月变化
0.23%
6个月变化
2.17%
年变化
2.17%
24 九月, 星期三
14:00
USD
新屋销售量
实际值
0.800 M
预测值
0.692 M
前值
0.664 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
20.5%
预测值
7.9%
前值
-1.8%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.607 M
预测值
-2.631 M
前值
-9.285 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
0.177 M
预测值
-0.329 M
前值
-0.296 M
17:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.724%