Курс NSA-PB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.14.

Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.