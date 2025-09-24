Валюты / NSA-PB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re
22.14 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSA-PB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.14.
Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.14 22.14
Годовой диапазон
21.12 22.30
- Предыдущее закрытие
- 22.21
- Open
- 22.14
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Low
- 22.14
- High
- 22.14
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 2.17%
- Годовое изменение
- 2.17%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%