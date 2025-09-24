КотировкиРазделы
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re

22.14 USD 0.07 (0.32%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NSA-PB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.14, а максимальная — 22.14.

Следите за динамикой National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.14 22.14
Годовой диапазон
21.12 22.30
Предыдущее закрытие
22.21
Open
22.14
Bid
22.14
Ask
22.44
Low
22.14
High
22.14
Объем
1
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
2.17%
Годовое изменение
2.17%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%