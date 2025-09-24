Währungen / NSA-PB
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re
22.14 USD 0.07 (0.32%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSA-PB hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.14 bis zu einem Hoch von 22.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.14 22.14
Jahresspanne
21.12 22.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.21
- Eröffnung
- 22.14
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Tief
- 22.14
- Hoch
- 22.14
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 2.17%
- Jahresänderung
- 2.17%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%