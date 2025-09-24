CotationsSections
Devises / NSA-PB
Retour à Actions

NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re

22.14 USD 0.07 (0.32%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NSA-PB a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.14 et à un maximum de 22.14.

Suivez la dynamique National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.14 22.14
Range Annuel
21.12 22.30
Clôture Précédente
22.21
Ouverture
22.14
Bid
22.14
Ask
22.44
Plus Bas
22.14
Plus Haut
22.14
Volume
1
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
0.23%
Changement à 6 Mois
2.17%
Changement Annuel
2.17%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%