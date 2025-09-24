Valute / NSA-PB
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re
22.14 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSA-PB ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.14 e ad un massimo di 22.14.
Segui le dinamiche di National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.14 22.14
Intervallo Annuale
21.12 22.30
- Chiusura Precedente
- 22.21
- Apertura
- 22.14
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Minimo
- 22.14
- Massimo
- 22.14
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 0.23%
- Variazione Semestrale
- 2.17%
- Variazione Annuale
- 2.17%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%