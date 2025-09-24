QuotazioniSezioni
NSA-PB
NSA-PB: National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re

22.14 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NSA-PB ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.14 e ad un massimo di 22.14.

Segui le dinamiche di National Storage Affiliates Trust 6.000% Series B Cumulative Re. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.14 22.14
Intervallo Annuale
21.12 22.30
Chiusura Precedente
22.21
Apertura
22.14
Bid
22.14
Ask
22.44
Minimo
22.14
Massimo
22.14
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
2.17%
Variazione Annuale
2.17%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%