NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.

10.3100 USD 0.0900 (0.87%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NOEMU para hoje mudou para -0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.3100 e o mais alto foi 10.3100.

Veja a dinâmica do par de moedas CO2 Energy Transition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NOEMU hoje?

Hoje CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) está avaliado em 10.3100. O instrumento é negociado dentro de -0.87%, o fechamento de ontem foi 10.4000, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOEMU em tempo real.

As ações de CO2 Energy Transition Corp. pagam dividendos?

Atualmente CO2 Energy Transition Corp. está avaliado em 10.3100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.41% e USD. Monitore os movimentos de NOEMU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NOEMU?

Você pode comprar ações de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) pelo preço atual 10.3100. Ordens geralmente são executadas perto de 10.3100 ou 10.3130, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOEMU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NOEMU?

Investir em CO2 Energy Transition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9700 - 11.3500 e o preço atual 10.3100. Muitos comparam 0.00% e 0.10% antes de enviar ordens em 10.3100 ou 10.3130. Estude as mudanças diárias de preço de NOEMU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CO2 Energy Transition Corp.?

O maior preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) no último ano foi 11.3500. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9700 - 11.3500, e a comparação com 10.4000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CO2 Energy Transition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CO2 Energy Transition Corp.?

O menor preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) no ano foi 9.9700. A comparação com o preço atual 10.3100 e 9.9700 - 11.3500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOEMU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOEMU?

No passado CO2 Energy Transition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.4000 e 3.41% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.3100 10.3100
Faixa anual
9.9700 11.3500
Fechamento anterior
10.4000
Open
10.3100
Bid
10.3100
Ask
10.3130
Low
10.3100
High
10.3100
Volume
1
Mudança diária
-0.87%
Mudança mensal
0.00%
Mudança de 6 meses
0.10%
Mudança anual
3.41%
