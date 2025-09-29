クォートセクション
通貨 / NOEMU
NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.

10.3100 USD 0.0900 (0.87%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOEMUの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり10.3100の安値と10.3100の高値で取引されました。

CO2 Energy Transition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NOEMU株の現在の価格は？

CO2 Energy Transition Corp.の株価は本日10.3100です。-0.87%内で取引され、前日の終値は10.4000、取引量は1に達しました。NOEMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株は配当を出しますか？

CO2 Energy Transition Corp.の現在の価格は10.3100です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.41%やUSDにも注目します。NOEMUの動きはライブチャートで確認できます。

NOEMU株を買う方法は？

CO2 Energy Transition Corp.の株は現在10.3100で購入可能です。注文は通常10.3100または10.3130付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。NOEMUの最新情報はライブチャートで確認できます。

NOEMU株に投資する方法は？

CO2 Energy Transition Corp.への投資では、年間の値幅9.9700 - 11.3500と現在の10.3100を考慮します。注文は多くの場合10.3100や10.3130で行われる前に、0.00%や0.10%と比較されます。NOEMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株の最高値は？

CO2 Energy Transition Corp.の過去1年の最高値は11.3500でした。9.9700 - 11.3500内で株価は大きく変動し、10.4000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CO2 Energy Transition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株の最低値は？

CO2 Energy Transition Corp.(NOEMU)の年間最安値は9.9700でした。現在の10.3100や9.9700 - 11.3500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOEMUの動きはライブチャートで確認できます。

NOEMUの株式分割はいつ行われましたか？

CO2 Energy Transition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.4000、3.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.3100 10.3100
1年のレンジ
9.9700 11.3500
以前の終値
10.4000
始値
10.3100
買値
10.3100
買値
10.3130
安値
10.3100
高値
10.3100
出来高
1
1日の変化
-0.87%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
0.10%
1年の変化
3.41%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待