NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.
Курс NOEMU за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3100, а максимальная — 10.3100.
Следите за динамикой CO2 Energy Transition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOEMU сегодня?
CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) сегодня оценивается на уровне 10.3100. Инструмент торгуется в пределах -0.87%, вчерашнее закрытие составило 10.4000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOEMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CO2 Energy Transition Corp.?
CO2 Energy Transition Corp. в настоящее время оценивается в 10.3100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.41% и USD. Отслеживайте движения NOEMU на графике в реальном времени.
Как купить акции NOEMU?
Вы можете купить акции CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) по текущей цене 10.3100. Ордера обычно размещаются около 10.3100 или 10.3130, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOEMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOEMU?
Инвестирование в CO2 Energy Transition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 11.3500 и текущей цены 10.3100. Многие сравнивают 0.00% и 0.10% перед размещением ордеров на 10.3100 или 10.3130. Изучайте ежедневные изменения цены NOEMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?
Самая высокая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) за последний год составила 11.3500. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 11.3500, сравнение с 10.4000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CO2 Energy Transition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?
Самая низкая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.3100 и 9.9700 - 11.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOEMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOEMU?
В прошлом CO2 Energy Transition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4000 и 3.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.4000
- Open
- 10.3100
- Bid
- 10.3100
- Ask
- 10.3130
- Low
- 10.3100
- High
- 10.3100
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.10%
- Годовое изменение
- 3.41%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%