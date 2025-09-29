КотировкиРазделы
Валюты / NOEMU
NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.

10.3100 USD 0.0900 (0.87%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOEMU за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3100, а максимальная — 10.3100.

Следите за динамикой CO2 Energy Transition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOEMU сегодня?

CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) сегодня оценивается на уровне 10.3100. Инструмент торгуется в пределах -0.87%, вчерашнее закрытие составило 10.4000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOEMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CO2 Energy Transition Corp.?

CO2 Energy Transition Corp. в настоящее время оценивается в 10.3100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.41% и USD. Отслеживайте движения NOEMU на графике в реальном времени.

Как купить акции NOEMU?

Вы можете купить акции CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) по текущей цене 10.3100. Ордера обычно размещаются около 10.3100 или 10.3130, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOEMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOEMU?

Инвестирование в CO2 Energy Transition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9700 - 11.3500 и текущей цены 10.3100. Многие сравнивают 0.00% и 0.10% перед размещением ордеров на 10.3100 или 10.3130. Изучайте ежедневные изменения цены NOEMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая высокая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) за последний год составила 11.3500. Акции заметно колебались в пределах 9.9700 - 11.3500, сравнение с 10.4000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CO2 Energy Transition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая низкая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) за год составила 9.9700. Сравнение с текущими 10.3100 и 9.9700 - 11.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOEMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOEMU?

В прошлом CO2 Energy Transition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.4000 и 3.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.3100 10.3100
Годовой диапазон
9.9700 11.3500
Предыдущее закрытие
10.4000
Open
10.3100
Bid
10.3100
Ask
10.3130
Low
10.3100
High
10.3100
Объем
1
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.10%
Годовое изменение
3.41%
