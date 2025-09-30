- Aperçu
NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.
Le taux de change de NOEMU a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.3100 et à un maximum de 10.3100.
Suivez la dynamique CO2 Energy Transition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOEMU aujourd'hui ?
L'action CO2 Energy Transition Corp. est cotée à 10.3100 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.87%, a clôturé hier à 10.4000 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de NOEMU présente ces mises à jour.
L'action CO2 Energy Transition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
CO2 Energy Transition Corp. est actuellement valorisé à 10.3100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOEMU.
Comment acheter des actions NOEMU ?
Vous pouvez acheter des actions CO2 Energy Transition Corp. au cours actuel de 10.3100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.3100 ou de 10.3130, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOEMU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOEMU ?
Investir dans CO2 Energy Transition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9700 - 11.3500 et le prix actuel 10.3100. Beaucoup comparent 0.00% et 0.10% avant de passer des ordres à 10.3100 ou 10.3130. Consultez le graphique du cours de NOEMU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CO2 Energy Transition Corp. ?
Le cours le plus élevé de CO2 Energy Transition Corp. l'année dernière était 11.3500. Au cours de 9.9700 - 11.3500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.4000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CO2 Energy Transition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CO2 Energy Transition Corp. ?
Le cours le plus bas de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) sur l'année a été 9.9700. Sa comparaison avec 10.3100 et 9.9700 - 11.3500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOEMU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOEMU a-t-elle été divisée ?
CO2 Energy Transition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.4000 et 3.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.4000
- Ouverture
- 10.3100
- Bid
- 10.3100
- Ask
- 10.3130
- Plus Bas
- 10.3100
- Plus Haut
- 10.3100
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 0.10%
- Changement Annuel
- 3.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4