NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.
Der Wechselkurs von NOEMU hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3100 bis zu einem Hoch von 10.3100 gehandelt.
Verfolgen Sie die CO2 Energy Transition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOEMU heute?
Die Aktie von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) notiert heute bei 10.3100. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.4000 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von NOEMU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOEMU Dividenden?
CO2 Energy Transition Corp. wird derzeit mit 10.3100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOEMU zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOEMU-Aktien?
Sie können Aktien von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) zum aktuellen Kurs von 10.3100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.3100 oder 10.3130 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOEMU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOEMU-Aktien?
Bei einer Investition in CO2 Energy Transition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9700 - 11.3500 und der aktuelle Kurs 10.3100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 0.10%, bevor sie Orders zu 10.3100 oder 10.3130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOEMU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der höchste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) im vergangenen Jahr lag bei 11.3500. Innerhalb von 9.9700 - 11.3500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.4000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CO2 Energy Transition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der niedrigste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMU) im Laufe des Jahres betrug 9.9700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.3100 und der Spanne 9.9700 - 11.3500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOEMU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOEMU statt?
CO2 Energy Transition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.4000 und 3.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.4000
- Eröffnung
- 10.3100
- Bid
- 10.3100
- Ask
- 10.3130
- Tief
- 10.3100
- Hoch
- 10.3100
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.10%
- Jahresänderung
- 3.41%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4