报价部分
货币 / NOEMU
回到股票

NOEMU: CO2 Energy Transition Corp.

10.3100 USD 0.0900 (0.87%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NOEMU汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点10.3100和高点10.3100进行交易。

关注CO2 Energy Transition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NOEMU股票今天的价格是多少？

CO2 Energy Transition Corp.股票今天的定价为10.3100。它在-0.87%范围内交易，昨天的收盘价为10.4000，交易量达到1。NOEMU的实时价格图表显示了这些更新。

CO2 Energy Transition Corp.股票是否支付股息？

CO2 Energy Transition Corp.目前的价值为10.3100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.41%和USD。实时查看图表以跟踪NOEMU走势。

如何购买NOEMU股票？

您可以以10.3100的当前价格购买CO2 Energy Transition Corp.股票。订单通常设置在10.3100或10.3130附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NOEMU的实时图表更新。

如何投资NOEMU股票？

投资CO2 Energy Transition Corp.需要考虑年度范围9.9700 - 11.3500和当前价格10.3100。许多人在以10.3100或10.3130下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NOEMU价格图表，了解每日变化。

CO2 Energy Transition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CO2 Energy Transition Corp.的最高价格是11.3500。在9.9700 - 11.3500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CO2 Energy Transition Corp.的绩效。

CO2 Energy Transition Corp.股票的最低价格是多少？

CO2 Energy Transition Corp.（NOEMU）的最低价格为9.9700。将其与当前的10.3100和9.9700 - 11.3500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOEMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOEMU股票是什么时候拆分的？

CO2 Energy Transition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.4000和3.41%中可见。

日范围
10.3100 10.3100
年范围
9.9700 11.3500
前一天收盘价
10.4000
开盘价
10.3100
卖价
10.3100
买价
10.3130
最低价
10.3100
最高价
10.3100
交易量
1
日变化
-0.87%
月变化
0.00%
6个月变化
0.10%
年变化
3.41%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值