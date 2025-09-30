- Visão do mercado
NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.
A taxa do NOEMR para hoje mudou para 12.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2300 e o mais alto foi 0.2300.
Veja a dinâmica do par de moedas CO2 Energy Transition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NOEMR hoje?
Hoje CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) está avaliado em 0.2300. O instrumento é negociado dentro de 12.75%, o fechamento de ontem foi 0.2040, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NOEMR em tempo real.
As ações de CO2 Energy Transition Corp. pagam dividendos?
Atualmente CO2 Energy Transition Corp. está avaliado em 0.2300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 43.75% e USD. Monitore os movimentos de NOEMR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NOEMR?
Você pode comprar ações de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) pelo preço atual 0.2300. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2300 ou 0.2330, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NOEMR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NOEMR?
Investir em CO2 Energy Transition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1500 - 0.4260 e o preço atual 0.2300. Muitos comparam -20.69% e 4.17% antes de enviar ordens em 0.2300 ou 0.2330. Estude as mudanças diárias de preço de NOEMR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CO2 Energy Transition Corp.?
O maior preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) no último ano foi 0.4260. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1500 - 0.4260, e a comparação com 0.2040 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CO2 Energy Transition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CO2 Energy Transition Corp.?
O menor preço de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) no ano foi 0.1500. A comparação com o preço atual 0.2300 e 0.1500 - 0.4260 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NOEMR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NOEMR?
No passado CO2 Energy Transition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2040 e 43.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2040
- Open
- 0.2300
- Bid
- 0.2300
- Ask
- 0.2330
- Low
- 0.2300
- High
- 0.2300
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 12.75%
- Mudança mensal
- -20.69%
- Mudança de 6 meses
- 4.17%
- Mudança anual
- 43.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4