NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.
Der Wechselkurs von NOEMR hat sich für heute um 12.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2300 bis zu einem Hoch von 0.2300 gehandelt.
Verfolgen Sie die CO2 Energy Transition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NOEMR heute?
Die Aktie von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) notiert heute bei 0.2300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2040 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von NOEMR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NOEMR Dividenden?
CO2 Energy Transition Corp. wird derzeit mit 0.2300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 43.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NOEMR zu verfolgen.
Wie kaufe ich NOEMR-Aktien?
Sie können Aktien von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) zum aktuellen Kurs von 0.2300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2300 oder 0.2330 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NOEMR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NOEMR-Aktien?
Bei einer Investition in CO2 Energy Transition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1500 - 0.4260 und der aktuelle Kurs 0.2300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -20.69% und 4.17%, bevor sie Orders zu 0.2300 oder 0.2330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NOEMR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der höchste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) im vergangenen Jahr lag bei 0.4260. Innerhalb von 0.1500 - 0.4260 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2040 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CO2 Energy Transition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CO2 Energy Transition Corp.?
Der niedrigste Kurs von CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) im Laufe des Jahres betrug 0.1500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2300 und der Spanne 0.1500 - 0.4260 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NOEMR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NOEMR statt?
CO2 Energy Transition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2040 und 43.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2040
- Eröffnung
- 0.2300
- Bid
- 0.2300
- Ask
- 0.2330
- Tief
- 0.2300
- Hoch
- 0.2300
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 12.75%
- Monatsänderung
- -20.69%
- 6-Monatsänderung
- 4.17%
- Jahresänderung
- 43.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4