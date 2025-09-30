- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.
Le taux de change de NOEMR a changé de 12.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2300 et à un maximum de 0.2300.
Suivez la dynamique CO2 Energy Transition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NOEMR aujourd'hui ?
L'action CO2 Energy Transition Corp. est cotée à 0.2300 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.75%, a clôturé hier à 0.2040 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de NOEMR présente ces mises à jour.
L'action CO2 Energy Transition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
CO2 Energy Transition Corp. est actuellement valorisé à 0.2300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 43.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NOEMR.
Comment acheter des actions NOEMR ?
Vous pouvez acheter des actions CO2 Energy Transition Corp. au cours actuel de 0.2300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2300 ou de 0.2330, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NOEMR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NOEMR ?
Investir dans CO2 Energy Transition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1500 - 0.4260 et le prix actuel 0.2300. Beaucoup comparent -20.69% et 4.17% avant de passer des ordres à 0.2300 ou 0.2330. Consultez le graphique du cours de NOEMR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CO2 Energy Transition Corp. ?
Le cours le plus élevé de CO2 Energy Transition Corp. l'année dernière était 0.4260. Au cours de 0.1500 - 0.4260, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2040 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CO2 Energy Transition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CO2 Energy Transition Corp. ?
Le cours le plus bas de CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) sur l'année a été 0.1500. Sa comparaison avec 0.2300 et 0.1500 - 0.4260 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NOEMR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NOEMR a-t-elle été divisée ?
CO2 Energy Transition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2040 et 43.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2040
- Ouverture
- 0.2300
- Bid
- 0.2300
- Ask
- 0.2330
- Plus Bas
- 0.2300
- Plus Haut
- 0.2300
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 12.75%
- Changement Mensuel
- -20.69%
- Changement à 6 Mois
- 4.17%
- Changement Annuel
- 43.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4