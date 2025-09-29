КотировкиРазделы
Валюты / NOEMR
Назад в Рынок акций США

NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.

0.2300 USD 0.0260 (12.75%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOEMR за сегодня изменился на 12.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2300, а максимальная — 0.2300.

Следите за динамикой CO2 Energy Transition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOEMR сегодня?

CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) сегодня оценивается на уровне 0.2300. Инструмент торгуется в пределах 12.75%, вчерашнее закрытие составило 0.2040, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOEMR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CO2 Energy Transition Corp.?

CO2 Energy Transition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.75% и USD. Отслеживайте движения NOEMR на графике в реальном времени.

Как купить акции NOEMR?

Вы можете купить акции CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) по текущей цене 0.2300. Ордера обычно размещаются около 0.2300 или 0.2330, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOEMR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOEMR?

Инвестирование в CO2 Energy Transition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1500 - 0.4260 и текущей цены 0.2300. Многие сравнивают -20.69% и 4.17% перед размещением ордеров на 0.2300 или 0.2330. Изучайте ежедневные изменения цены NOEMR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая высокая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) за последний год составила 0.4260. Акции заметно колебались в пределах 0.1500 - 0.4260, сравнение с 0.2040 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CO2 Energy Transition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CO2 Energy Transition Corp.?

Самая низкая цена CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) за год составила 0.1500. Сравнение с текущими 0.2300 и 0.1500 - 0.4260 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOEMR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOEMR?

В прошлом CO2 Energy Transition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2040 и 43.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2300 0.2300
Годовой диапазон
0.1500 0.4260
Предыдущее закрытие
0.2040
Open
0.2300
Bid
0.2300
Ask
0.2330
Low
0.2300
High
0.2300
Объем
1
Дневное изменение
12.75%
Месячное изменение
-20.69%
6-месячное изменение
4.17%
Годовое изменение
43.75%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.