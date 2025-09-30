QuotazioniSezioni
NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.

0.2300 USD 0.0260 (12.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NOEMR ha avuto una variazione del 12.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2300 e ad un massimo di 0.2300.

Segui le dinamiche di CO2 Energy Transition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NOEMR oggi?

Oggi le azioni CO2 Energy Transition Corp. sono prezzate a 0.2300. Viene scambiato all'interno di 12.75%, la chiusura di ieri è stata 0.2040 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NOEMR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CO2 Energy Transition Corp. pagano dividendi?

CO2 Energy Transition Corp. è attualmente valutato a 0.2300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 43.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NOEMR.

Come acquistare azioni NOEMR?

Puoi acquistare azioni CO2 Energy Transition Corp. al prezzo attuale di 0.2300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2300 o 0.2330, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NOEMR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NOEMR?

Investire in CO2 Energy Transition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1500 - 0.4260 e il prezzo attuale 0.2300. Molti confrontano -20.69% e 4.17% prima di effettuare ordini su 0.2300 o 0.2330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NOEMR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CO2 Energy Transition Corp.?

Il prezzo massimo di CO2 Energy Transition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.4260. All'interno di 0.1500 - 0.4260, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2040 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CO2 Energy Transition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CO2 Energy Transition Corp.?

Il prezzo più basso di CO2 Energy Transition Corp. (NOEMR) nel corso dell'anno è stato 0.1500. Confrontandolo con gli attuali 0.2300 e 0.1500 - 0.4260 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NOEMR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NOEMR?

CO2 Energy Transition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2040 e 43.75%.

Intervallo Giornaliero
0.2300 0.2300
Intervallo Annuale
0.1500 0.4260
Chiusura Precedente
0.2040
Apertura
0.2300
Bid
0.2300
Ask
0.2330
Minimo
0.2300
Massimo
0.2300
Volume
1
Variazione giornaliera
12.75%
Variazione Mensile
-20.69%
Variazione Semestrale
4.17%
Variazione Annuale
43.75%
