NOEMR: CO2 Energy Transition Corp.

0.2300 USD 0.0260 (12.75%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOEMRの今日の為替レートは、12.75%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2300の安値と0.2300の高値で取引されました。

CO2 Energy Transition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NOEMR株の現在の価格は？

CO2 Energy Transition Corp.の株価は本日0.2300です。12.75%内で取引され、前日の終値は0.2040、取引量は1に達しました。NOEMRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株は配当を出しますか？

CO2 Energy Transition Corp.の現在の価格は0.2300です。配当方針は会社によりますが、投資家は43.75%やUSDにも注目します。NOEMRの動きはライブチャートで確認できます。

NOEMR株を買う方法は？

CO2 Energy Transition Corp.の株は現在0.2300で購入可能です。注文は通常0.2300または0.2330付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。NOEMRの最新情報はライブチャートで確認できます。

NOEMR株に投資する方法は？

CO2 Energy Transition Corp.への投資では、年間の値幅0.1500 - 0.4260と現在の0.2300を考慮します。注文は多くの場合0.2300や0.2330で行われる前に、-20.69%や4.17%と比較されます。NOEMRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株の最高値は？

CO2 Energy Transition Corp.の過去1年の最高値は0.4260でした。0.1500 - 0.4260内で株価は大きく変動し、0.2040と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CO2 Energy Transition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CO2 Energy Transition Corp.の株の最低値は？

CO2 Energy Transition Corp.(NOEMR)の年間最安値は0.1500でした。現在の0.2300や0.1500 - 0.4260と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NOEMRの動きはライブチャートで確認できます。

NOEMRの株式分割はいつ行われましたか？

CO2 Energy Transition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2040、43.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2300 0.2300
1年のレンジ
0.1500 0.4260
以前の終値
0.2040
始値
0.2300
買値
0.2300
買値
0.2330
安値
0.2300
高値
0.2300
出来高
1
1日の変化
12.75%
1ヶ月の変化
-20.69%
6ヶ月の変化
4.17%
1年の変化
43.75%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4