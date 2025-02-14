Moedas / NNOX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NNOX: NANO-X IMAGING LTD
4.13 USD 0.22 (5.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NNOX para hoje mudou para 5.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.95 e o mais alto foi 4.25.
Veja a dinâmica do par de moedas NANO-X IMAGING LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NNOX Notícias
- TEM Strengthens Radiology Portfolio With Pixel's FDA Clearance
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Nano-X Imaging: Still No Opportunity Here (NASDAQ:NNOX)
- Nano X earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Nanox at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Innovations in Medical Imaging
- Nanox Imaging to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Cantor Fitzgerald maintains Nano-X stock with $8 target
- Nanox Receives MDR CE Mark for HealthOST, an Advanced AI-Powered Software for Spine Assessment
- Nanox to Participate in Sidoti Small Cap Conference
- Nano X earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- Why Nano-X Imaging Stock Soared Today
- Nano-X Imaging Stock (NNOX) Down on Q4 Revenue Miss, While Analysts Remain Bullish - TipRanks.com
- Why Nanox Stock Slumped Today
- Nano-X Imaging (NNOX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Does Nvidia Know Something Wall Street Doesn't? The Chipmaker Just Sold 4 Popular Artificial Intelligence (AI) Stocks and Bought 2 Others.
- Nvidia shocks investors, buys and sells popular AI stocks
- Nvidia Dumps SoundHound, Trims Arm Stake, Buys These 2 Stocks
- Nvidia Shifts Strategy, Boosts WeRide Investment, Trims Arm Stake - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), WeRide (NASDAQ:WRD)
- Why SoundHound AI, Serve Robotics, and Nano-X Imaging Are Getting Crushed Today (Hint: It Has to Do With Nvidia)
- Nebius, WeRide rise on new Nvidia stake; SoundHound AI, Serve Robotics fall
- Nano-X Imaging Stock: When Will The Hockey Stick Growth Happen (NASDAQ:NNOX)
Faixa diária
3.95 4.25
Faixa anual
3.63 11.00
- Fechamento anterior
- 3.91
- Open
- 3.95
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 3.95
- High
- 4.25
- Volume
- 1.993 K
- Mudança diária
- 5.63%
- Mudança mensal
- 9.26%
- Mudança de 6 meses
- -15.02%
- Mudança anual
- -31.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh