NNOX: NANO-X IMAGING LTD
4.05 USD 0.11 (2.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNOX hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.02 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die NANO-X IMAGING LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.02 4.20
Jahresspanne
3.63 11.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.16
- Eröffnung
- 4.19
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Tief
- 4.02
- Hoch
- 4.20
- Volumen
- 945
- Tagesänderung
- -2.64%
- Monatsänderung
- 7.14%
- 6-Monatsänderung
- -16.67%
- Jahresänderung
- -33.17%
