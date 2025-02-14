KurseKategorien
Währungen / NNOX
Zurück zum Aktien

NNOX: NANO-X IMAGING LTD

4.05 USD 0.11 (2.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NNOX hat sich für heute um -2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.02 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die NANO-X IMAGING LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NNOX News

Tagesspanne
4.02 4.20
Jahresspanne
3.63 11.00
Vorheriger Schlusskurs
4.16
Eröffnung
4.19
Bid
4.05
Ask
4.35
Tief
4.02
Hoch
4.20
Volumen
945
Tagesänderung
-2.64%
Monatsänderung
7.14%
6-Monatsänderung
-16.67%
Jahresänderung
-33.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K