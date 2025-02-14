Валюты / NNOX
NNOX: NANO-X IMAGING LTD
3.92 USD 0.01 (0.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNOX за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.85, а максимальная — 3.93.
Следите за динамикой NANO-X IMAGING LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NNOX
- TEM Strengthens Radiology Portfolio With Pixel's FDA Clearance
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Nano X Imaging (NASDAQ:NNOX), OmniAb (NASDAQ:OABI)
- Nano-X Imaging: Still No Opportunity Here (NASDAQ:NNOX)
- Nano X earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Nanox at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Innovations in Medical Imaging
- Nanox Imaging to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Cantor Fitzgerald maintains Nano-X stock with $8 target
- Nanox Receives MDR CE Mark for HealthOST, an Advanced AI-Powered Software for Spine Assessment
- Nanox to Participate in Sidoti Small Cap Conference
- Nano X earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Intuit, Autodesk, Workday, and more set to report earnings Thursday
- Why Nano-X Imaging Stock Soared Today
- Nano-X Imaging Stock (NNOX) Down on Q4 Revenue Miss, While Analysts Remain Bullish - TipRanks.com
- Why Nanox Stock Slumped Today
- Nano-X Imaging (NNOX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Does Nvidia Know Something Wall Street Doesn't? The Chipmaker Just Sold 4 Popular Artificial Intelligence (AI) Stocks and Bought 2 Others.
- Nvidia shocks investors, buys and sells popular AI stocks
- Nvidia Dumps SoundHound, Trims Arm Stake, Buys These 2 Stocks
- Nvidia Shifts Strategy, Boosts WeRide Investment, Trims Arm Stake - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), WeRide (NASDAQ:WRD)
- Why SoundHound AI, Serve Robotics, and Nano-X Imaging Are Getting Crushed Today (Hint: It Has to Do With Nvidia)
- Nebius, WeRide rise on new Nvidia stake; SoundHound AI, Serve Robotics fall
- Nano-X Imaging Stock: When Will The Hockey Stick Growth Happen (NASDAQ:NNOX)
Дневной диапазон
3.85 3.93
Годовой диапазон
3.63 11.00
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.91
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Low
- 3.85
- High
- 3.93
- Объем
- 932
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 3.70%
- 6-месячное изменение
- -19.34%
- Годовое изменение
- -35.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.