通貨 / NNOX
NNOX: NANO-X IMAGING LTD
4.16 USD 0.25 (6.39%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NNOXの今日の為替レートは、6.39%変化しました。日中、通貨は1あたり3.95の安値と4.25の高値で取引されました。
NANO-X IMAGING LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.95 4.25
1年のレンジ
3.63 11.00
- 以前の終値
- 3.91
- 始値
- 3.95
- 買値
- 4.16
- 買値
- 4.46
- 安値
- 3.95
- 高値
- 4.25
- 出来高
- 2.773 K
- 1日の変化
- 6.39%
- 1ヶ月の変化
- 10.05%
- 6ヶ月の変化
- -14.40%
- 1年の変化
- -31.35%
