NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating
A taxa do NLY-PI para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.30 e o mais alto foi 25.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NLY-PI hoje?
Hoje Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) está avaliado em 25.34. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 25.32, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NLY-PI em tempo real.
As ações de Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating pagam dividendos?
Atualmente Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating está avaliado em 25.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.94% e USD. Monitore os movimentos de NLY-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NLY-PI?
Você pode comprar ações de Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) pelo preço atual 25.34. Ordens geralmente são executadas perto de 25.34 ou 25.64, enquanto 28 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NLY-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NLY-PI?
Investir em Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating envolve considerar a faixa anual 25.00 - 25.95 e o preço atual 25.34. Muitos comparam 0.64% e -0.94% antes de enviar ordens em 25.34 ou 25.64. Estude as mudanças diárias de preço de NLY-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O maior preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) no último ano foi 25.95. As ações oscilaram bastante dentro de 25.00 - 25.95, e a comparação com 25.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O menor preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) no ano foi 25.00. A comparação com o preço atual 25.34 e 25.00 - 25.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NLY-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NLY-PI?
No passado Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.32 e -0.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.32
- Open
- 25.36
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Low
- 25.30
- High
- 25.37
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 0.64%
- Mudança de 6 meses
- -0.94%
- Mudança anual
- -0.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4