NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating
Курс NLY-PI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.36.
Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NLY-PI сегодня?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) сегодня оценивается на уровне 25.33. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 25.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.98% и USD. Отслеживайте движения NLY-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции NLY-PI?
Вы можете купить акции Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) по текущей цене 25.33. Ордера обычно размещаются около 25.33 или 25.63, тогда как 23 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NLY-PI?
Инвестирование в Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 25.00 - 25.95 и текущей цены 25.33. Многие сравнивают 0.60% и -0.98% перед размещением ордеров на 25.33 или 25.63. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) за последний год составила 25.95. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 25.95, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 25.33 и 25.00 - 25.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NLY-PI?
В прошлом Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и -0.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.32
- Open
- 25.36
- Bid
- 25.33
- Ask
- 25.63
- Low
- 25.30
- High
- 25.36
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -0.98%
- Годовое изменение
- -0.98%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%