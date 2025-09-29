КотировкиРазделы
Валюты / NLY-PI
Назад в Рынок акций США

NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating

25.33 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLY-PI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.36.

Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NLY-PI сегодня?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) сегодня оценивается на уровне 25.33. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.32, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating в настоящее время оценивается в 25.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.98% и USD. Отслеживайте движения NLY-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции NLY-PI?

Вы можете купить акции Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) по текущей цене 25.33. Ордера обычно размещаются около 25.33 или 25.63, тогда как 23 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NLY-PI?

Инвестирование в Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating предполагает учет годового диапазона 25.00 - 25.95 и текущей цены 25.33. Многие сравнивают 0.60% и -0.98% перед размещением ордеров на 25.33 или 25.63. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) за последний год составила 25.95. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 25.95, сравнение с 25.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 25.33 и 25.00 - 25.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NLY-PI?

В прошлом Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.32 и -0.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.30 25.36
Годовой диапазон
25.00 25.95
Предыдущее закрытие
25.32
Open
25.36
Bid
25.33
Ask
25.63
Low
25.30
High
25.36
Объем
23
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
-0.98%
Годовое изменение
-0.98%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.