NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating

25.34 USD 0.02 (0.08%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NLY-PI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.30和高点25.37进行交易。

关注Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NLY-PI股票今天的价格是多少？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票今天的定价为25.34。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.32，交易量达到28。NLY-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票是否支付股息？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.94%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PI走势。

如何购买NLY-PI股票？

您可以以25.34的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而28和-0.08%显示市场活动。立即关注NLY-PI的实时图表更新。

如何投资NLY-PI股票？

投资Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating需要考虑年度范围25.00 - 25.95和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较0.64%和。实时查看NLY-PI价格图表，了解每日变化。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.95。在25.00 - 25.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating的绩效。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PI）的最低价格为25.00。将其与当前的25.34和25.00 - 25.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NLY-PI股票是什么时候拆分的？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.32和-0.94%中可见。

日范围
25.30 25.37
年范围
25.00 25.95
前一天收盘价
25.32
开盘价
25.36
卖价
25.34
买价
25.64
最低价
25.30
最高价
25.37
交易量
28
日变化
0.08%
月变化
0.64%
6个月变化
-0.94%
年变化
-0.94%
