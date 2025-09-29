NLY-PI股票今天的价格是多少？ Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票今天的定价为25.34。它在0.08%范围内交易，昨天的收盘价为25.32，交易量达到28。NLY-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票是否支付股息？ Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating目前的价值为25.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.94%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PI走势。

如何购买NLY-PI股票？ 您可以以25.34的当前价格购买Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating股票。订单通常设置在25.34或25.64附近，而28和-0.08%显示市场活动。立即关注NLY-PI的实时图表更新。

如何投资NLY-PI股票？ 投资Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating需要考虑年度范围25.00 - 25.95和当前价格25.34。许多人在以25.34或25.64下订单之前，会比较0.64%和。实时查看NLY-PI价格图表，了解每日变化。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是25.95。在25.00 - 25.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating的绩效。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？ ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PI）的最低价格为25.00。将其与当前的25.34和25.00 - 25.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。