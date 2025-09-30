- Panoramica
NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating
Il tasso di cambio NLY-PI ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.30 e ad un massimo di 25.37.
Segui le dinamiche di Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NLY-PI oggi?
Oggi le azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating sono prezzate a 25.34. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating pagano dividendi?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 25.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PI.
Come acquistare azioni NLY-PI?
Puoi acquistare azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 25.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.34 o 25.64, mentre 28 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NLY-PI?
Investire in Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 25.00 - 25.95 e il prezzo attuale 25.34. Molti confrontano 0.64% e -0.94% prima di effettuare ordini su 25.34 o 25.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 25.95. All'interno di 25.00 - 25.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) nel corso dell'anno è stato 25.00. Confrontandolo con gli attuali 25.34 e 25.00 - 25.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PI?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.32 e -0.94%.
- Chiusura Precedente
- 25.32
- Apertura
- 25.36
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Minimo
- 25.30
- Massimo
- 25.37
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.64%
- Variazione Semestrale
- -0.94%
- Variazione Annuale
- -0.94%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4