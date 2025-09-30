QuotazioniSezioni
NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating

25.34 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NLY-PI ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.30 e ad un massimo di 25.37.

Segui le dinamiche di Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NLY-PI oggi?

Oggi le azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating sono prezzate a 25.34. Viene scambiato all'interno di 0.08%, la chiusura di ieri è stata 25.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating pagano dividendi?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating è attualmente valutato a 25.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PI.

Come acquistare azioni NLY-PI?

Puoi acquistare azioni Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating al prezzo attuale di 25.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.34 o 25.64, mentre 28 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NLY-PI?

Investire in Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating implica considerare l'intervallo annuale 25.00 - 25.95 e il prezzo attuale 25.34. Molti confrontano 0.64% e -0.94% prima di effettuare ordini su 25.34 o 25.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 25.95. All'interno di 25.00 - 25.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) nel corso dell'anno è stato 25.00. Confrontandolo con gli attuali 25.34 e 25.00 - 25.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PI?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.32 e -0.94%.

Intervallo Giornaliero
25.30 25.37
Intervallo Annuale
25.00 25.95
Chiusura Precedente
25.32
Apertura
25.36
Bid
25.34
Ask
25.64
Minimo
25.30
Massimo
25.37
Volume
28
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.64%
Variazione Semestrale
-0.94%
Variazione Annuale
-0.94%
