NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating

25.34 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLY-PIの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.37の高値で取引されました。

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NLY-PI株の現在の価格は？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株価は本日25.34です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は28に達しました。NLY-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの現在の価格は25.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.94%やUSDにも注目します。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。

NLY-PI株を買う方法は？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株は現在25.34で購入可能です。注文は通常25.34または25.64付近で行われ、28や-0.08%が市場の動きを示します。NLY-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

NLY-PI株に投資する方法は？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅25.00 - 25.95と現在の25.34を考慮します。注文は多くの場合25.34や25.64で行われる前に、0.64%や-0.94%と比較されます。NLY-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は25.95でした。25.00 - 25.95内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PI)の年間最安値は25.00でした。現在の25.34や25.00 - 25.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。

NLY-PIの株式分割はいつ行われましたか？

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、-0.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.30 25.37
1年のレンジ
25.00 25.95
以前の終値
25.32
始値
25.36
買値
25.34
買値
25.64
安値
25.30
高値
25.37
出来高
28
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.64%
6ヶ月の変化
-0.94%
1年の変化
-0.94%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待