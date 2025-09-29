- 概要
NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating
NLY-PIの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.37の高値で取引されました。
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NLY-PI株の現在の価格は？
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株価は本日25.34です。0.08%内で取引され、前日の終値は25.32、取引量は28に達しました。NLY-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株は配当を出しますか？
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの現在の価格は25.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.94%やUSDにも注目します。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PI株を買う方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの株は現在25.34で購入可能です。注文は通常25.34または25.64付近で行われ、28や-0.08%が市場の動きを示します。NLY-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
NLY-PI株に投資する方法は？
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅25.00 - 25.95と現在の25.34を考慮します。注文は多くの場合25.34や25.64で行われる前に、0.64%や-0.94%と比較されます。NLY-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は25.95でした。25.00 - 25.95内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PI)の年間最安値は25.00でした。現在の25.34や25.00 - 25.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.32、-0.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.32
- 始値
- 25.36
- 買値
- 25.34
- 買値
- 25.64
- 安値
- 25.30
- 高値
- 25.37
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.64%
- 6ヶ月の変化
- -0.94%
- 1年の変化
- -0.94%
- 実際
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
