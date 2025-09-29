Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingの現在の価格は25.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.94%やUSDにも注目します。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingへの投資では、年間の値幅25.00 - 25.95と現在の25.34を考慮します。注文は多くの場合25.34や25.64で行われる前に、0.64%や-0.94%と比較されます。NLY-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は25.95でした。25.00 - 25.95内で株価は大きく変動し、25.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floatingのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PI)の年間最安値は25.00でした。現在の25.34や25.00 - 25.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PIの動きはライブチャートで確認できます。