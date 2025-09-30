KurseKategorien
Währungen / NLY-PI
Zurück zum Aktien

NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating

25.34 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLY-PI hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NLY-PI heute?

Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) notiert heute bei 25.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von NLY-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NLY-PI Dividenden?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating wird derzeit mit 25.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich NLY-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) zum aktuellen Kurs von 25.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.34 oder 25.64 platziert, während 28 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NLY-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 25.00 - 25.95 und der aktuelle Kurs 25.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.64% und -0.94%, bevor sie Orders zu 25.34 oder 25.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.95. Innerhalb von 25.00 - 25.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) im Laufe des Jahres betrug 25.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.34 und der Spanne 25.00 - 25.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NLY-PI statt?

Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und -0.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.30 25.37
Jahresspanne
25.00 25.95
Vorheriger Schlusskurs
25.32
Eröffnung
25.36
Bid
25.34
Ask
25.64
Tief
25.30
Hoch
25.37
Volumen
28
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
0.64%
6-Monatsänderung
-0.94%
Jahresänderung
-0.94%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4