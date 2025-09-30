- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NLY-PI: Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating
Der Wechselkurs von NLY-PI hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NLY-PI heute?
Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) notiert heute bei 25.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.32 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von NLY-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NLY-PI Dividenden?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating wird derzeit mit 25.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich NLY-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating (NLY-PI) zum aktuellen Kurs von 25.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.34 oder 25.64 platziert, während 28 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NLY-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating müssen die jährliche Spanne 25.00 - 25.95 und der aktuelle Kurs 25.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.64% und -0.94%, bevor sie Orders zu 25.34 oder 25.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.95. Innerhalb von 25.00 - 25.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PI) im Laufe des Jahres betrug 25.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.34 und der Spanne 25.00 - 25.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NLY-PI statt?
Annaly Capital Management Inc 6.750% Series I Fixed-to-Floating hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.32 und -0.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.32
- Eröffnung
- 25.36
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Tief
- 25.30
- Hoch
- 25.37
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- -0.94%
- Jahresänderung
- -0.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4