Moedas / NGNE
NGNE: Neurogene Inc
18.83 USD 1.12 (6.32%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NGNE para hoje mudou para 6.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.63 e o mais alto foi 18.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Neurogene Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGNE Notícias
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Stifel reiterates Buy rating on Neurogene stock, backs pivotal trial design
- FDA approves Neurogene’s Rett syndrome gene therapy registrational trial design
- Craig-Hallum initiates Neurogene stock with buy rating on Rett therapy
- Neurogene price target raised to $26 from $22 at BMO Capital
- Neurogene Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neurogene stock target raised to $22 by BMO Capital
- This Foot Locker Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Iovance Biotherapeutics (NASDAQ:IOVA), Foot Locker (NYSE:FL)
- Neurogene presents HLH treatment strategy at ASGCT meeting
- Baird cuts Neurogene stock rating, lowers price target to $24
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Neurogene: Potential To Target Root Cause Of Rett Syndrome With NGN-401
Faixa diária
17.63 18.94
Faixa anual
6.87 74.49
- Fechamento anterior
- 17.71
- Open
- 18.03
- Bid
- 18.83
- Ask
- 19.13
- Low
- 17.63
- High
- 18.94
- Volume
- 228
- Mudança diária
- 6.32%
- Mudança mensal
- 2.39%
- Mudança de 6 meses
- 57.05%
- Mudança anual
- -54.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh