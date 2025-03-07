Valute / NGNE
NGNE: Neurogene Inc
17.20 USD 1.48 (7.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NGNE ha avuto una variazione del -7.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.00 e ad un massimo di 18.68.
Segui le dinamiche di Neurogene Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NGNE News
Intervallo Giornaliero
17.00 18.68
Intervallo Annuale
6.87 74.49
- Chiusura Precedente
- 18.68
- Apertura
- 18.68
- Bid
- 17.20
- Ask
- 17.50
- Minimo
- 17.00
- Massimo
- 18.68
- Volume
- 468
- Variazione giornaliera
- -7.92%
- Variazione Mensile
- -6.47%
- Variazione Semestrale
- 43.45%
- Variazione Annuale
- -57.99%
21 settembre, domenica