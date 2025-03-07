QuotazioniSezioni
Valute / NGNE
Tornare a Azioni

NGNE: Neurogene Inc

17.20 USD 1.48 (7.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NGNE ha avuto una variazione del -7.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.00 e ad un massimo di 18.68.

Segui le dinamiche di Neurogene Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NGNE News

Intervallo Giornaliero
17.00 18.68
Intervallo Annuale
6.87 74.49
Chiusura Precedente
18.68
Apertura
18.68
Bid
17.20
Ask
17.50
Minimo
17.00
Massimo
18.68
Volume
468
Variazione giornaliera
-7.92%
Variazione Mensile
-6.47%
Variazione Semestrale
43.45%
Variazione Annuale
-57.99%
21 settembre, domenica