NGNE: Neurogene Inc

17.62 USD 1.06 (5.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NGNE hat sich für heute um -5.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.55 bis zu einem Hoch von 18.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Neurogene Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.55 18.68
Jahresspanne
6.87 74.49
Vorheriger Schlusskurs
18.68
Eröffnung
18.68
Bid
17.62
Ask
17.92
Tief
17.55
Hoch
18.68
Volumen
104
Tagesänderung
-5.67%
Monatsänderung
-4.19%
6-Monatsänderung
46.96%
Jahresänderung
-56.96%
