NGNE: Neurogene Inc
17.62 USD 1.06 (5.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NGNE hat sich für heute um -5.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.55 bis zu einem Hoch von 18.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neurogene Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGNE News
Tagesspanne
17.55 18.68
Jahresspanne
6.87 74.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.68
- Eröffnung
- 18.68
- Bid
- 17.62
- Ask
- 17.92
- Tief
- 17.55
- Hoch
- 18.68
- Volumen
- 104
- Tagesänderung
- -5.67%
- Monatsänderung
- -4.19%
- 6-Monatsänderung
- 46.96%
- Jahresänderung
- -56.96%
