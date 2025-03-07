Валюты / NGNE
NGNE: Neurogene Inc
17.44 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGNE за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.12, а максимальная — 18.30.
Следите за динамикой Neurogene Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NGNE
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Stifel reiterates Buy rating on Neurogene stock, backs pivotal trial design
- FDA approves Neurogene’s Rett syndrome gene therapy registrational trial design
- Craig-Hallum initiates Neurogene stock with buy rating on Rett therapy
- Neurogene price target raised to $26 from $22 at BMO Capital
- Neurogene Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neurogene stock target raised to $22 by BMO Capital
- This Foot Locker Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Iovance Biotherapeutics (NASDAQ:IOVA), Foot Locker (NYSE:FL)
- Neurogene presents HLH treatment strategy at ASGCT meeting
- Baird cuts Neurogene stock rating, lowers price target to $24
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Neurogene: Potential To Target Root Cause Of Rett Syndrome With NGN-401
Дневной диапазон
17.12 18.30
Годовой диапазон
6.87 74.49
- Предыдущее закрытие
- 17.45
- Open
- 17.62
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Low
- 17.12
- High
- 18.30
- Объем
- 400
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -5.17%
- 6-месячное изменение
- 45.45%
- Годовое изменение
- -57.40%
