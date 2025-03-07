クォートセクション
通貨 / NGNE
株に戻る

NGNE: Neurogene Inc

18.68 USD 0.97 (5.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NGNEの今日の為替レートは、5.48%変化しました。日中、通貨は1あたり17.63の安値と18.94の高値で取引されました。

Neurogene Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NGNE News

1日のレンジ
17.63 18.94
1年のレンジ
6.87 74.49
以前の終値
17.71
始値
18.03
買値
18.68
買値
18.98
安値
17.63
高値
18.94
出来高
401
1日の変化
5.48%
1ヶ月の変化
1.58%
6ヶ月の変化
55.80%
1年の変化
-54.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K